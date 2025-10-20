Лувр открылся после ограбления

Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Парижский Лувр объявил об открытии и возобновлении работы в понедельник, после "ограбления века" 19 октября, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу музея.

При этом часть музейных помещений пока будет закрыта для публики, хотя и не уточняется, какая.

Как сообщалось накануне, в воскресенье Лувр был закрыт на весь день в связи с групповым ограблением, в результате которого из галереи, где хранились "драгоценности французской короны", были похищены восемь украшений "неоценимого культурного наследия", по заявлению министра культуры Рашиды Дати.

Грабителям удалось скрыться. Парижский прокурор сообщил, что, по одной из версий инцидента, это дело рук организованной преступности.

По информации BFMTV, президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что драгоценные музейные экспонаты будут найдены, а "виновные предстанут перед судом". "Для этого предпринимаются все возможные меры под руководством парижской прокуратуры", - заявил президент республики.