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Ушел из жизни архитектор Оболенский, известный храмовыми проектами

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Скончался заслуженный архитектор РФ, академик Отделения архитектуры Российской академии художеств (РАХ) Андрей Оболенский, сообщили в пресс-службе РАХ.

"Российская и мировая культура понесли тяжёлую утрату. 24 августа 2026 года на 70-м году жизни скончался заслуженный архитектор РФ, академик Отделения архитектуры Российской академии художеств Андрей Николаевич Оболенский", - говорится в сообщении.

По словам представителей РАХ, работы автора отличали "бережное следование традициям и одновременно продуманная интеграция в современный городской контекст".

Президиум академии и коллеги Оболенского выразили соболезнования родным, друзьям и соратникам архитектора.

Оболенский родился 26 апреля 1957 года в поселке Ленино Липецкой области. Архитектурное образование он получил в Московском архитектурном институте, который окончил в 1981 году.

Профессиональный путь Оболенского начался в 1984 году с работы архитектором в управлении "Моспроект 2". В 1990 году он стал создателем и творческим руководителем Архитектурно-художественного центра Московской Патриархии "Арххрам".

Оболенский был автором разработки общегородской программы по установке памятных знаков на местах утраченных московских храмов.

Среди ключевых проектов архитектора - собор Преображения Господня в Губкине (1995-1997), церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Барвихе (1997-1998, в соавторстве с М. М. Посохиным и А. А. Барабановым), часовня Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках (1998), а также участие в реконструкции Храма Христа Спасителя в Москве (1999, совместно с М. М. Посохиным). Значимым вкладом в современную храмовую архитектуру Оболенского стали церкви в Марьино, Опалихе, Фрязино, Красногорске, а также ряд храмов в регионах - от Калужской до Челябинской областей.

Хроника 05 января 2019 года – 25 августа 2026 года Умершие знаменитости
Андрей Оболенский
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