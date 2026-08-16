Из сицилийского музея похитили четыре картины художника эпохи Возрождения

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Четыре картины художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины похитили из музея MuMe в сицилийском городе Мессина, сообщает Associated Press.

По данным СМИ, кража произошла 15 августа, когда в Италии отмечали Феррагосто (Успение Богородицы).

Трое злоумышленников смогли обойти системы безопасности и сигнализацию и вынести из музея три из пяти оставшихся досок полиптиха Сан-Грегорио, который датируется 1473 годом, а также двустороннюю икону с Девой Марией и образом Христа, которую похитили из бронированного кейса.

В музее заявили, что шокированы произошедшим, поскольку украдены самые важные и известные работы да Мессины.

Аналитики отмечают, что эти картины художника настолько узнаваемы, что продать их будет крайне сложно. "Похитить работу да Мессины куда проще, чем продать. Если это обычные воры, скоро они в этому убедятся", - цитирует La Repubblica эксперта по преступлениям в сфере искусства Линду Альбертсон. По ее словам, такие известные картины часто переходят от одного преступника другому в качестве залога.