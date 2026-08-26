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Премьеры двух фильмов об артистах цирка состоятся в России в 2027 году

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Две биографические драмы об артистах цирка - советском эквилибристе Льве Осинском и действующем дрессировщике Виталии Смолянце - представят в РФ в следующем году, заявил генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.

"Совместно с компанией Росгосцирк сейчас в запуске два художественных полнометражных фильма, премьеры которых состоятся в следующем году. Один фильм с говорящим названием "Цирк". И вторая премьера - фильм под названием "Встань и иди"", - сказал Запашный в среду на пресс-конференции, посвященной отмечаемому 26 августа дню рождения российского цирка.

Запашный уточнил, что кинокартина "Цирк" - "фильм про наших героев, которые вернулись с Великой Отечественной войны в цирк". В основе сюжета - история советского эквилибриста Льва Осинского, потерявшего руку при ранении на фронте во время Великой Отечественной войны.

Второй фильм повествует об истории жизни действующего "единственного в мире дрессировщика, работающего на протезах, заслуженного артиста России Виталия Смолянца", который спас двух людей на трассе и сам пострадал, потеряв обе ноги, но вернулся в профессию.

Эдгард Запашный Росгосцирк
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