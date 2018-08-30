Международный Венецианский кинофестиваль открылся на острове Лидо в Италии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - 75-й Венецианский фестиваль открылся в среду на острове Лидо, передает корреспондент "Интерфакса". По красной ковровой дорожке прошли участники, гости фестиваля, члены жюри.

Перед официальной церемонией пространство вокруг основных площадок фестиваля на острове Лидо было огорожено и превращено в пешеходную зону, а представителей прессы и киноиндустрии тщательно обыскивали при входе, из-за чего желающим попасть на фестиваль приходилось выстраивать внушительные очереди.

Первой официальной премьерой Мостры стала картина "Человек на Луне" Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли.

Перед показом картины по дорожке, помимо съёмочной группы, прошли актеры, режиссеры, продюсеры, кинодеятели из разных стран мира.

Фильм является байопиком про американского астронавта НАСА Нила Армстронга. Лента рассказывает о космической гонке, первом полёте на Луну, а также о том, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

33-летний режиссер Дэмиен Шазелл ранее уже открывал в 2016 году фестиваль в Венеции своей работой "Ла-Ла-Лэнд", за которую затем получил множество призов, в том числе шесть "Оскаров", среди которых - за лучшую режиссуру.

В основной конкурс вошла 21 картина.

В состязании участвуют фильмы из США, Италии, Франции, Мексики, Германии, Норвегии, Великобритании, Австралии, Венгрии, Японии. Свои проекты представят Йоргос Лантимос, Альфонсо Куарон, братья Коэн, Лука Гуаданьино, Пол Гринграсс и другие.

Российских картин в основном конкурсе нет, но фильм отечественных кинорежиссеров Наталии Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" вошёл в программу "Горизонты" (в ней участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа).

Картина - драматическая притча о борьбе человека за жизнь. Действие происходит в сибирской глубинке. Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов, Наталия Кудряшова, Юрий Кузнецов и Павел Майков.

Фильм создан при поддержке министерства культуры РФ, а также при участии Эстонии и Франции. В российский прокат, как рассказали "Интерфаксу" прокатчики, он выйдет 25 октября.

Среди других лент на фестивале, которые, так или иначе, связаны с Россией, - "Процесс" Сергея Лозницы и "Акварела" Виктора Косаковского. Они представлены в документальной программе кинофестиваля. "Процесс" расскажет о политических процессах при Иосифе Сталине в 1930-х годах, а фильм "Акварела" - это кинематографическое исследование водной стихии.

Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо. Вместе с ним судить картины будут оценивать актриса Наоми Уоттс, актёр и режиссёр Кристоф Вальц, режиссёр, актёр и сценарист Тайка Вайтити, режиссёр и сценарист Паоло Дженовезе, режиссёр, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская и другие.

75-й Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября.