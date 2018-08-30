"Человек на Луне": безмолвная бездна

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Венецианский кинофестиваль, стартовавший накануне на итальянском острове Лидо, открылся показом нового фильма Дэмиена Шазелла "Человек на Луне". Картина рассказывает о космической гонке 1960-х, о мечтах, которые становятся реальностью. Сыгравший главную роль Райан Гослинг если и не получит за нее "Оскар", то наверняка войдет в шорт-лист награды, а зрители после фильма никогда не взглянут на Луну по-старому.

На пресс-конференцию фильма после его показа попасть было практически невозможно - журналисты заняли все места задолго до начала, а потом и вовсе оккупировали обе лестницы зала-амфитеатра. Ажиотаж не в последнюю очередь вызвал оскароносный дуэт Шазелл-Гослинг. Если раньше режиссер находился на позиции молодого подающего надежды кинематографиста, то теперь он занимает уже иную, более статусную, позицию на киноолимпе.

Для новой работы Шазелл снова позвал Гослинга, с которым хорошо сработался, и пригласил Стивена Спиблерга в исполнительные продюсеры. Казалось бы, что такие вводные накладывают на ленту определенные обязательства, но создатель по-своему разыгрывает эту карту. По признанию самого режиссера, картина далека от его личных переживаний и опыта - полушутя он объяснил, что ни сам, ни съемочная группа не летали в космос. Шазелл как будто продолжает рассказывать историю становления личности, но если в удостоенном "Оскара" "Ла-Ла Ленде" это был жаждущий славы и признания музыкант, то в "Человеке на Луне", - упрямый мужчина, твердо идущий к своей цели, ведомый одному ему известными мотивами (на самом деле, они довольно очевидны, но если назвать их, то это будет спойлер).

К этому можно добавить и то, что Шазелл уходит от любимого жанра, обращаясь к байопику. Но все же не отказывая себе в удовольствии показать пару танцевальных-музыкальных номеров в мини-формате. Кстати о музыке - она в фильме одно из главных действующих лиц. Режиссер, пускаясь в космическое плавание, решил оставить прочные тылы - музыку к картине написал Джастин Гурвиц, автор саундтрека к "Ла-Ла-Ленду". Но даже не зная этого факта, так или иначе в подтонах и эфемерных переплетениях звуков заметна мелодика солнечного мюзикла.

Фильм построен по хронологическому принципу. Не без нареканий, он поэтапно показывает всю палитру космической гонки, соперничество между СССР и США, отсутствие внимания к человеческим ресурсам и нацеленность на единственно возможный результат. Параллельно Армстронг переживает семейную трагедию, выбирается в число лучших для покорения космоса и постепенно отдаляется от жены и детей.

Интересно, что самых громких аплодисментов на пресс-конференции удостоилась Клэр Фой, которая исполнила роль супруги Армстронга Джанет. Сыгравшая чуткую, сильную и стойкую женщину (чье экранное время используется далеко не на всю мощность), актриса идеально вписалась в нынешний контекст киноиндустрии с ее тенденцией к феминизации.

Шазелл представляет главного героя, члена экипажа "Аполлона-11", первого человека, ступившего на Луну, простым американцем. Он - один из толпы, и в то же время в определенном степени ее герой. Впрочем, излишнего американского патриотизма от картины ожидать не стоит - зрителям покажут практически пошаговую эволюцию космических аппаратов и несовершенство бюрократической машины.

Несмотря на свою "обычность", Армстронг далек от романтизации полетов - он собран, уверен и смотрит на Луну особенным взглядом. Один из кульминационных моментов картины - когда астронавт впервые вблизи видит Луну. И в этот знаковый момент выражение его лица не меняется, но что-то неуловимое, знакомое каждому, проскальзывает в его мимике. За одну эту сцену немого диалога со Вселенной картина достойна номинации на "Оскара".