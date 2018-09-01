Культура

"Рим" Куарона вышел в лидеры в рейтингах критиков и зрителей Венецианского кинофестиваля

Зрители на первое место также ставят фильм братьев Коэнов "Баллада Бастера Скрагса"

"Рим" Куарона вышел в лидеры в рейтингах критиков и зрителей Венецианского кинофестиваля
Актрисы Нэнси Гарсия, Ялица Апарисио, режиссер Альфонсо Куарон и актриса Марина де Тавира (слева направо)
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Фильм "Рим" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона лидирует в рейтинге критиков на 75-м Венецианском кинофестивале, тогда как публика отдает предпочтение одновременно двум картинам - также "Риму" и вестерну братьев Коэнов "Баллада Бастера Скрагса".

Как передает корреспондент "Интерфакса", следует из рейтинга журнала Ciak, опубликованного в субботу.

КультураКритики на Венецианском кинофестивале без восторга восприняли картину Майка Ли "Петерлоо"Читать подробнее

В рейтинге кинокритиков первое место занимает "Рим" (4,2 балла).

Черно-белая картина рассказывает о непростой жизни семьи среднего класса в Мехико в 1970-х годах.

Второе место досталось двум фильмам - "Фаворитке" Йоргоса Лантимоса и ленте Оливье Ассайяса "Двойные жизни" (3,8 балла у каждого).

Третье место у "Человека на Луне" Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли (3,7 баллов).

В свою очередь публика распределила свои пристрастия так: первое место делят "Рим" и "Баллада Бастера Скрагса" братьев Коэнов (4,1 балл), затем идет "Человек на Луне (3,9 балла), а замыкает тройку лидеров "Фаворитка".

75-й Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября. Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. В основном конкурсе представлен 21 фильм.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Италия, Венецианский кинофестиваль, Рим, Альфонсо Куарон

Новости по теме

Культура
"Рим" Куарона вышел в лидеры в рейтингах критиков и зрителей Венецианского кинофестиваля"Рим" Куарона вышел в лидеры в рейтингах критиков и зрителей Венецианского кинофестиваля
Зрители на первое место также ставят фильм братьев Коэнов "Баллада Бастера Скрагса"Подробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Рейтинг возглавил отечественный фильм "Гоголь. Страшная месть"Подробнее
 Эпоха КобзонаЭпоха Кобзона
Ушел из жизни артист, на песнях которого выросло несколько поколенийПодробнее
 Скончался Иосиф КобзонСкончался Иосиф Кобзон
Первому заместителю председателя комитета ГД по культуре, народному артисту СССР было 80 летПодробнее
"Человек на Луне": безмолвная бездна"Человек на Луне": безмолвная бездна
Венецианский кинофестиваль открылся показом нового фильма Дэмиена ШазеллаПодробнее
 Венеция 2018: Netflix, космос и политикаВенеция 2018: Netflix, космос и политика
На итальянском острове Лидо открывается старейший международный кинофестивальПодробнее
 Венецианский кинофестиваль откроется в среду картиной о первом человеке на ЛунеВенецианский кинофестиваль откроется в среду картиной о первом человеке на Луне
В рамках программы "Горизонты" покажут российский фильм "Человек, который удивил всех"Подробнее
 Родственники певца Принса подадут в суд на его врачаРодственники певца Принса подадут в суд на его врача
Семья музыканта недовольна лечением семейного доктораПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 августа6 фото
30 августа
Фотохроника 30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото
30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПесков сообщил, что контакт Путина с врио главы ДНР пока не запланированВ РоссииПассажирский "Боинг" в Сочи выкатился за пределы посадочной полосы и загорелсяВ РоссииВ деле о контрабанде 362 кг кокаина из Аргентины появились новые фигурантыВ РоссииВ результате инцидента в аэропорту Сочи пострадали 18 человекВ миреАлександр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеВ РоссииРоссия прекратит отправлять на МКС астронавтов по контракту с НАСА весной 2019 года

Путин рассказал о совместном с Азербайджаном создании транспортного коридора "Север-Юг"

В краснодарское авиационное училище на обучение приняты 15 девушек

"Рим" Куарона вышел в лидеры в рейтингах критиков и зрителей Венецианского кинофестиваля

"Рим" Куарона вышел в лидеры в рейтингах критиков и зрителей Венецианского кинофестиваляЗрители на первое место также ставят фильм братьев Коэнов "Баллада Бастера Скрагса" Подробнее

Индонезия захотела провести Олимпиаду-2032

На трассе под Сочи в потоках воды застрял автобус

Песков сообщил, что контакт Путина с врио главы ДНР пока не запланирован

Песков сообщил, что контакт Путина с врио главы ДНР пока не запланированКак заявил пресс-секретарь президента РФ, убийство Захарченко является провокацией и ведет к повышению напряженности в Донбассе Подробнее

Московская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в аэропорту Сочи

Поезд "Градоначальники Москвы" запустили в подземке

Страховщики посчитали размер компенсаций пострадавшим из-за ЧП с самолетом в Сочи

В Германии при взрыве на заводе пострадали восемь человек

В Малайзии начали розыск двух свидетелей по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Обвиняемого во взяточничестве столичного мирового судью в отставке объявили в розыск

На юго-востоке Москвы обнаружили чемодан с телом женщины

Это второй подобный случай за месяц, ранее такой чемодан нашли на юго-западе столицы Подробнее

Суд отказал экс-президенту Бразилии в возможности стать кандидатом на выборах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');