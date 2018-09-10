Культура

"Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар" от России

Есть обновление от 20:45

Церемония вручения наград ожидается 24 февраля

"Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар" от России
Константин Хабенский на премьере своего фильма "Собибор" в кинотеатре "Художественный"
Фото: Владимир Бертов, Интерпресс/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На кинопремию "Оскар" от России выдвинута военная драма "Собибор" Константина Хабенского, в которой режиссер сыграл главную роль.

"Картина "Собибор" выдвинута на "Оскар" от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта", - сказал в понедельник "Интерфаксу" председатель российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов.

Решение принял Российский оскаровский комитет после спецзаседания в московском Доме кино.

Режиссером "Собибора" выступал Константин Хабенский, он же сыграл главную роль в картине. Также главные роли в картине исполнили Кристофер Ламберт ("Горец", "Смертельная битва"), Михалина Ольшанска ("Матильда"), Филипп Рейнхардт ("Сталинград", "Жених"), Мария Кожевникова ("Батальон") и другие.

Церемония вручения "Оскара" в 2019 году состоится 24 февраля, номинанты на премию станут известны 22 января. Тогда станет известно, включат ли американские киноакадемики "Собибор" в число претендентов на награду за лучший фильм на иностранном языке.

Собибор - лагерь смерти, организованный нацистами в Польше и действовавший с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. За это время в концлагере было убито 250 тысяч евреев. 14 октября 1943 года в Собиборе произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти, возглавленное советским офицером Александром Печерским.

Одноименный фильм основан на реальных событиях. Согласно сюжету, персонажу Хабенского - Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, за три недели удалось спланировать и осуществить интернациональное восстание заключенных из разных европейских стран.

Лента "Собибор" снята компаниями Cinema Production и "Фетисов Иллюзион" при поддержке Фонда Александра Печерского. В российский прокат фильм вышел 3 мая.

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Теги: Оскар, Константин Хабенский, Собибор, кино

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