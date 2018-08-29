Украина выдвинула фильм Лозницы "Донбасс" на "Оскар"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Украинский оскаровский комитет выдвинул фильм "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы на награду американской киноакадемии за лучший фильм на иностранном языке. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Картина "Донбасс" создана в копродукции Украины, Германии, Франции, Нидерландов и Румынии при поддержке Госкино Украины.

"Сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины. В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами", - заявили в ведомстве.

Первый заместитель главы Госкино Сергей Неретин в свою очередь выразил уверенность, что фильм "Донбасс" достойно представит Украину в борьбе за "Оскар" и, как минимум, войдет в шорт-лист.

Премьера картины состоялась 9 мая 20018 года на международном Каннском фестивале в программе "Особый взгляд". По решению жюри параллельного конкурса Лознице был присужден приз за лучшую режиссерскую работу - за "пронзительный взгляд на войну на его родине, на Украине".

91-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 в Лос-Анджелесе.

В этом году в национальном отборе, кроме "Донбасса", участвовали фильмы "Брама", реж. Владимир Тихий; "Вулкан", реж. Роман Бондарчук; "Киборги", реж. Ахтем Сеитаблаев; "Когда падают деревья", реж. Марыся Никитюк и "Миф", реж. Леонид Кантер и Иван Ясной.