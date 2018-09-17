Мединский назвал законопроект об ограничении показа фильмов антимонопольным

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект Минкультуры об ограничении частоты показа фильмов в кинотеатре до 35% является антимонопольным и в настоящее время прорабатывается с киноотраслью, сообщил журналистам глава ведомства Владимир Мединский.

"Хочу успокоить всех. Речь идёт о предложениях, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах. Мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом, важно, чтобы у зрителя был выбор. Речь идёт о том, чтобы не менее трёх разных фильмов шло в одном кинотеатре", - сказал Мединский, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Соответственно, 35% сеансов на один фильм. Я дал поручение департаменту кино тщательно эти предложения проработать с киносетями, прокатчиками, кинопроизводителями. Нам кажется, эта часто встречающаяся антимонопольная мера защищает зрителя", - заявил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что все вопросы будут прорабатывать и согласовывать с отраслью.

Ранее сообщалось, что Минкультуры предлагает с января 2019 года ограничить количество ежедневных показов каждого иностранного фильма в кинотеатре до 35%.

"Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня", - говорится в документе.