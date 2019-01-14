Россияне сократили расходы на новогодние выходные по сравнению с прошлым годом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сумма средних расходов россиян на зимних каникулах в 2019 году составила 13 870 рублей - немного меньше, чем в 2018 (14 195 рублей), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

"Фактические траты в среднем также совпали с запланированными в конце декабря (13 755 рублей). На подарки близким и друзьям в итоге потрачено около 5 375 рублей, на новогодний стол - 4 592 рублей, на турпоездки, елки, рестораны и прочее - 3 903 рубля. Те или иные траты совершили 98% опрошенных, и только 2% не потратили денег на празднование и каникулы", - отмечают социологи по итогам исследования.

Праздничная новогодняя неделя в этом году порадовала две трети россиян (69%), что по данным ВЦИОМ, несколько меньше, чем в прошлые зимние каникулы (73%).

Говоря о развлечениях в праздники, почти треть россиян (30%) сообщили, что были в гостях (против 42% в 2018 году), 28% - гуляли на природе (против 30%), 24% - ходили на каток/катались на лыжах и др. Заметно больше стало тех, кто провел праздники дома (с 18% до 29%). Каждый пятый (21% в 2019 году) сообщил, что работал (32% среди 35-44-летних, 26% среди жителей "миллионников", кроме Москвы и Санкт-Петербурга). -Доля работавших в праздники россиян в последние четыре года практически не меняется.

Вместе с тем идеальный зимний отдых 32% опрошенных связывают с катанием на лыжах/коньках и проч., 22% - с посещением исторических мест и экскурсиями, 21% - с пляжем и солнцем. Еще 21% хотели бы провести время с родственниками.

Инициативный всероссийский опрос проведен 11 января среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.