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Культура

Мединский пообещал ревизию российских кинофестивалей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ проведет ревизию кинофестивалей в России, сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

"У нас колоссальное количество кинофестивалей. Те, что сейчас (есть - ИФ), мы стараемся провести ревизию, посмотреть, в какой степени это кинофестивали для людей, а в какой степени - для деятелей культуры. Вторую категорию постараемся постепенно, плавно, потихонечку либо закрыть, либо перевести в другую категорию", - сказал Мединский на совещании с главами департаментов и министерств культуры регионов Дальневосточного федерального округа в пятницу во Владивостоке.

Таким образом министр ответил на вопрос о возможном финансировании проведения очередного кинофестиваля в Забайкальском крае.

"Потому что приезжает группа деятелей культуры, там банкет, фуршет, себя показали, два кинопоказа и уехали... Таких кинофестивалей наплодилось у нас за 25 лет немало", - добавил Мединский.

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Теги: Минкультуры РФ, Владимир Мединский

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