Культура

Минкультуры проверит меры безопасности на выставке Куинджи в Третьяковке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минкультуры проведет проверку обеспечения безопасности в Третьяковской галерее на выставке Архипа Куинджи, с которой в воскресенье была похищена картина "Ай-Петри. Крым", страховая стоимость которой оценивается в 12 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев ведомства Владислав Кононов.

"Сейчас будем проверять, сходу ответить на ваш вопрос нельзя. Утром я буду в Третьяковке, будем разбираться", - сказал Кононов в воскресенье, отвечая на вопрос о мерах безопасности на выставке.

"Страховая стоимость составляет 12 млн рублей",- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, выставка продолжит свою работу.

Ранее в воскресенье официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что в полицию обратились работники охраны Третьяковской галереи с сообщением о том, что неизвестный преступник похитил со стены одного из залов картину Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

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Теги: Третьяковская галерея

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