Стала известна причина смерти Децла

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимами Децл и Le Truk умер в ночь на воскресенье из-за остановки сердца, сообщил "Интерфаксу" концертный директор артиста Павел Беленец.

"К сожалению, это так. Предварительная причина - остановка сердца. Это произошло в Ижевске после концерта", - сказал Беленец.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что рэп-исполнитель прибыл в Ижевск из Перми для выступления на частном мероприятии местного предпринимателя в одном из клубов в центре города. "Ночью после концерта, около двенадцати часов, ему стало плохо. "скорая помощь" констатировала смерть", - сказал собеседник агентства.

Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вышел в 2000 году и входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. На счету у артиста девять студийных альбомов, за которые он получил премии Муз-ТВ, "MTV Music Awards", "Золотой граммофон" и другие.