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СКР начал проверку по факту смерти Децла

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии начали проверку по факту смерти рэп-исполнителя Децла в Ижевске, сообщили агентству "Интерфакс" пресс-службе управления в воскресенье.

"Назначено судебно-медицинское исследование" - сказал собеседник агентства, добавив, что музыкант умер около двенадцати часов ночи в кафе Posh в центре Ижевска.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству "Интерфакс", что тело рэпера было обнаружено в курилке. Он отметил, что телесных повреждений на теле нет, точную причину смерти должно установить вскрытие.

Ранее сообщалось, что российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на воскресенье после выступления на частном мероприятии в Ижевске. Концертный директор артиста Павел Беленец сообщал, что причиной смерти стала остановка сердца.

Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. В последние годы он выступал под псевдонимом Le Truk. Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. На счету у артиста девять студийных альбомов, за которые он получил премии Муз-ТВ, "MTV Music Awards", "Золотой граммофон" и другие.

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Теги: Децл, Кирилл Толмацкий

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