Кинофестиваль Берлинале открылся в 69-й раз фильмом про домашнее насилие

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - 69-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале), известный тем, что преимущественно представляет авторское и независимое кино с общественной и политической повесткой, открылся фильмом про домашнее насилие и жизнь русских в Нью-Йорке, передаёт в четверг корреспондент "Интерфакса".

По красной ковровой дорожке Берлинале Палас - главной фестивальной площадки, где проходят основные премьерные показы, - прошли члены жюри, почётные гости и участники смотра. Среди них президент жюри Жюльет Бинош, а также гости церемонии Ларс Айдингер, Энди Макдауэлл, Тони Гаррн, Николай Кински, Себастьян Кох, Франц Роговски, Том Тыквер, Вим Вендерс и другие.

На церемонию открытия фестиваля также были приглашены уполномоченный правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ министр Моника Грюттерс и правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

Также гостями церемонии стали члены съёмочной группы фильма-открытия "Доброта незнакомцев": режиссер Лоне Шерфиг, актеры Зои Казан, Андреа Райсборо, Билл Найи, Тахар Рахим и другие.

Картину показали представителями прессы в четверг утром - датчанка Шерфиг рассказывает историю женщины (Казан), которая скрывается со своими детьми от агрессивного супруга-полицейского. Действие происходит в Нью-Йорке, а основной локацией становится русский ресторан "Зимний дворец", который возглавляет таинственный Тимофей (Найи).

На пресс-конференции режиссёр призналась, что показала в картине китч-версию России, но подчеркнула, что любит страну и имеет "романтизированное представление о русской культуре".

Она также подчеркнула, что герои в фильме не являются проводниками какой бы то ни было политической позиции. "Но противопоставление "богатого" и бедного" Нью-Йорка, надеюсь, покажет политические последствия, с которым приходится сталкиваться людям, в более личном свете", - заметила она.

Что покажут на фестивале

Всего в основную программу Берлинале вошли 23 фильма из 25 стран, которые затрагивают вопросы безопасности, социального неравенства, взаимоотношения церкви и государства, влияния политики на искусство. Это картины Франсуа Озона, Агнешки Холланд, Фатиха Акина, Чжана Имоу, Аньес Варда, Юваль Адлера, Изабель Койшет и других.

В частности, лента француза Ф.Озона проиллюстрирует реальную историю о служителе церкви Бернаре Прейне из Лиона, который в 2016 году был обвинён в совращении 70-ти мальчиков из его прихода.

А картина польского режиссёра Агнешки Холланд "Мистер Джонс", снятая в копродукции с Великобританией и Украиной, также основана на реальной истории. В центре сюжета - валийский журналист Гарет Джонс, который посетил СССР в 1930-е годы, стал свидетелем голода в Харькове и, несмотря на угрозу собственной жизни, написавший статью об ужасах, очевидцем которых он стал.

Особое место в основном конкурсе фестиваля занимает "Власть" Адама МакКея с Кристианом Бейлом, сыгравшем американского политика Дика Чейни. Картина, среди продюсеров которой фигурирует Бред Питт, уже получила восемь номинаций на "Оскар". В ней рассказывается том, какое влияние может приобрести один единственный человек в мире, где правят деньги и связи.

Другой ожидаемой европейской премьерой станет картина "Сувенир" Джоанны Хогг с Томом Берком, Тильдой Суинтон и ее дочерью Хонор Бирн в главных ролях.

Кроме того, американский актер Джон Хилл представит свой дебютный фильм "Середина 90-х", а его коллега по актерскому цеху Кейси Аффлек привезет картину "Свет моей жизни".

Россию на Берлинале представят сразу две картины. В престижной программе фестиваля "Панорама" будет показан режиссерский дебют актера "Гоголь-центр" и ученика Кирилла Серебренникова Александра Горчилина "Кислота". Картина расскажет о нынешнем поколении беззаботных молодых людей, которые живут свободной жизнью техно-музыкантов, занимая свои дни вечеринками, нестабильными отношениями с партнерами, друзьями, семьёй и самими собой.

Вторая российская лента заявлена в разделе "Форум". Это фильм "Мальчик русский" Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, который выступил в качестве художественного руководителя фильма.

Картина расскажет о деревенском парне, ушедшим добровольцем на Первую Мировую войну в 1916 году, потерявшем зрение в бою, но продолжившем сражаться.

По словам создателей, они не ставили перед собой задачи исторической реконструкции событий Первой Мировой войны, но хотели показать людей - "их мысли, ощущения, тревоги".

О фестивале

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Он проводится с 1951 года. Его главный приз - "Золотой медведь".

Отечественное кино впервые было представлено на Берлинском фестивале в 1975 году - тогда Сергей Соловьев получил "Серебряного медведя" за режиссуру (фильм "Сто дней после детства"). "Золотой медведь" несколько раз уезжал в Москву. Первый - в 1977 году это был фильм Ларисы Шепитько "Восхождение", в 1987 году - картина Глеба Панфилова "Тема".

Кроме того, в 2010 году фильм Алексея Попогребского "Как я провел эти летом" получил двух "Серебряных медведей" - за лучшие мужские роли были отмечены Сергей Пускепалис и Григорий Добрыгин, за операторскую работу - Павел Костомаров. Картина 2015 года "Под электрическими облаками" Алексея Германа-младшего получила "Серебряного медведя" за выдающиеся достижения в области киноискусства. В прошлом году картина этого же режиссёра "Довлатов" также получила награду - художник по костюмам Елена Окопная удостоилась "Серебряного медведя" за вклад в кинематограф.

69-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.