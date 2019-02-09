Культура

Фильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на Берлинале

Билеты на премьеру картины "Кислота" были распроданы за несколько дней

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Европейская публика с овациями приняла российскую картину "Кислота" режиссера Александра Горчилина на 69-м Берлинале.

Как передает корреспондент "Интерфакса", европейская премьера ленты, снятая учеником режиссера Кирилла Серебренникова, прошла в пятницу вечером в рамках программы "Панорама". Финальные титры под музыку Дельфина аудитория встретила овациями, которые длились больше пяти минут.

Как рассказала "Интерфаксу" продюсер фильма Сабина Еремеева, все билеты на премьеру были распроданы за несколько дней. "Директор фестиваля Дитер Косслик сообщил нам, что ему даже звонила Жюльет Бинош (актриса возглавила жюри основного конкурса фестиваля - ИФ) с просьбой достать ей билеты на наш фильм. И мы были приятно удивлены, что сегодня был действительно полный зал", - отметила продюсер.

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Премьерный показ посетили зрители из США, Италии, Германии, России и других стран.

"Оказалось, что темы, которые затрагиваются в нашем фильме, аналогично считываются и европейскими зрителями, тема поколений, отцов и детей близка всем", - продолжила Еремеева.

Фильм "Кислота" стал режиссерским дебютом актера театра "Гоголь-центр" Горчилина.

Картина рассказывает о нынешнем поколении беззаботных молодых людей, которые живут свободной жизнью техно-музыкантов, занимая свои дни вечеринками, нестабильными отношениями с партнерами, друзьями, семьёй и самими собой.

Главные роли исполнили Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Савва Савельев, Александра Ребенок и другие.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Он проводится с 1951 года. Его главный приз - "Золотой медведь".

Киносмотр знаменит тем, что представляет преимущественно авторское и независимое кино, отражающее политическую и социальную повестку.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

Теги: Германия

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Фильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на Берлинале

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