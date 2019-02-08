Культура

Умер Сергей Юрский

О смерти артиста на 84-м году жизни сообщила его дочь

Умер Сергей Юрский
Актер Сергей Юрский
Фото: ТАСС, Сергей Карпов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Советский и российский актер Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни, сообщила в пятницу "Интерфаксу" дочь артиста.

"Сергей Юрьевич долго болел и скончался в Москве несколько часов назад", - сказала она.

В декабре сообщалось, что актер был госпитализирован в инфекционное отделение больницы.

Юрский родился в Ленинграде в 1935 году в семье Юрия Сергеевича Юрского, худрука Московского цирка на Цветном бульваре.

В 1955 году, после третьего курса юрфака, он поступил на актёрский факультет Ленинградского театрального института имени Островского, и в 1957 году был приглашён в Большой драматический театр имени Горького (сейчас носит имя Товстоногова). Среди его ролей в театре были Чацкий, Тузенбах, Эзоп в "Лисе и винограде". Здесь же Юрский дебютировал как режиссер, поставив в 1974 году спектакль "Мольер" по Булгакову.

Славу киноактера ему принесли роли в фильмах "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Республика ШКИД" и других.

В 1978 году Юрский переехал в Москву и был принят в труппу Театра имени Моссовета.

Актер написал несколько книг: "Кто держит паузу", "В безвременье", "Узнавание", "Сюр", "Жест", "Содержимое ящика", "Театр Игоря Вацетиса", "Эжен Ионеско в переводах Сергея Юрского", "Игра в жизнь".

Юрский стал лауреатом премии "Золотая маска", а также получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Теги: Сергей Юрский

Новости по теме

Сергей Юрский попал в больницу

Культура
Русские незнакомцы на БерлиналеРусские незнакомцы на Берлинале
Международный кинофестиваль открылся спорной картинойПодробнее
 Умер Сергей ЮрскийУмер Сергей Юрский
О смерти артиста на 84-м году жизни сообщила его дочьПодробнее
 В Берлине откроется 69-й международный кинофестивальВ Берлине откроется 69-й международный кинофестиваль
В этом году Россию представят сразу два фильмаПодробнее
 Стала известна причина смерти ДецлаСтала известна причина смерти Децла
Рэпер скончался после выступления на частной вечеринке в ИжевскеПодробнее
Умер рэп-исполнитель ДецлУмер рэп-исполнитель Децл
Рэперу было 35 летПодробнее
 Похищенную картину Куинджи вернули на выставку в ТретьяковкеПохищенную картину Куинджи вернули на выставку в Третьяковке
Еще до открытия в музей выстроилась очередьПодробнее
 Специалисты постараются отреставрировать картину Куинджи к мартуСпециалисты постараются отреставрировать картину Куинджи к марту
Полотно, которое было украдено, а затем найдено, планируется представить в Русском музее на выставке, посвященной КрымуПодробнее
 На похищенной картине Куинджи обнаружены поврежденияНа похищенной картине Куинджи обнаружены повреждения
В Минкультуры заявили, что ущерб не критическийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
КультураУмер Сергей ЮрскийМоскваПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляВ миреDaily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"В миреPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в СШАВ РоссииШойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военныхВ мире"Ъ" сообщил, что россияне прилетят для мониторинга выборов на Украине 11 февраля

Superjet 100 повредил крыло, ударившись из-за гололеда о мачту освещения в "Домодедово"

Иностранные IT-компании заплатили 12 млрд рублей НДС в 2018 году по "налогу на Google"

Рынок акций РФ на старте торгов упал на 0,4-0,5% по индексам МосБиржи и РТС

Русские незнакомцы на Берлинале

Русские незнакомцы на БерлиналеМеждународный кинофестиваль открылся спорной картиной Подробнее

В парламенте Петербурга предложили ограничить показ рекламы перед киносеансами

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Петербургские депутаты предложили разрешить жарить шашлык в парках и скверах

Богатейший бизнесмен в мире Джефф Безос заявил о шантаже

Гимнастический мяч лопнул в роддоме в Коломне и обрушил навесной потолок

Пять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраля

Пять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляПоезда не будут ходить на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского", а для проезда наземного транспорта перекроют несколько улиц Подробнее

Россиянин Кузнецов признан лучшим игроком дня в НХЛ

Остатки на корсчетах банков в ЦБ выросли и снизились на депозитах

Volvo увеличила продажи автомобилей в 2018 году до рекорда за свою историю

Умер Сергей Юрский

Умер Сергей ЮрскийО смерти артиста на 84-м году жизни сообщила его дочь Подробнее

Возбуждено дело о массовой драке со стрельбой в Ростове-на-Дону

Работник шахты имени Тихова в Кузбассе погиб из-за выброса газа

Сахалинские депутаты предложили провести опрос о принадлежности Курил среди их жителей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код