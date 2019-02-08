Умер Сергей Юрский

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Советский и российский актер Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни, сообщила в пятницу "Интерфаксу" дочь артиста.

"Сергей Юрьевич долго болел и скончался в Москве несколько часов назад", - сказала она.

В декабре сообщалось, что актер был госпитализирован в инфекционное отделение больницы.

Юрский родился в Ленинграде в 1935 году в семье Юрия Сергеевича Юрского, худрука Московского цирка на Цветном бульваре.

В 1955 году, после третьего курса юрфака, он поступил на актёрский факультет Ленинградского театрального института имени Островского, и в 1957 году был приглашён в Большой драматический театр имени Горького (сейчас носит имя Товстоногова). Среди его ролей в театре были Чацкий, Тузенбах, Эзоп в "Лисе и винограде". Здесь же Юрский дебютировал как режиссер, поставив в 1974 году спектакль "Мольер" по Булгакову.

Славу киноактера ему принесли роли в фильмах "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Республика ШКИД" и других.

В 1978 году Юрский переехал в Москву и был принят в труппу Театра имени Моссовета.

Актер написал несколько книг: "Кто держит паузу", "В безвременье", "Узнавание", "Сюр", "Жест", "Содержимое ящика", "Театр Игоря Вацетиса", "Эжен Ионеско в переводах Сергея Юрского", "Игра в жизнь".

Юрский стал лауреатом премии "Золотая маска", а также получил звание заслуженного артиста РСФСР.