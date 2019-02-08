Культура

Прощание с Сергеем Юрским пройдет 11 февраля в театре Моссовета

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся на 84-м году жизни, состоится в Театре имени Моссовета 11 февраля, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в театре.

Актер умер в пятницу в Москве после продолжительной болезни.

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Юрский родился в Ленинграде в 1935 году в семье Юрия Сергеевича Юрского, худрука Московского цирка на Цветном бульваре. В 1955 году, после 3-го курса юрфака, он поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского, и в 1957 году был приглашен в Большой драматический театр имени М. Горького.

Среди его ролей в БДТ были Чацкий, Тузенбах, Эзоп в "Лисе и винограде". Здесь же Юрский дебютировал как режиссер, поставив в 1974 году спектакль "Мольер" по М. Булгакову.

Широкую известность актёру принесли роли в фильмах "Республика ШКИД" (1966) и "Золотом теленке" (1968). Юрский снялся в десятках фильмов, среди которых: "Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Ищите женщину", "Маленькие трагедии". Юрский также поставил фильм "Чернов" как режиссер.

В 1978 году переехал в Москву и был принят в труппу Театра имени Моссовета. Также играл на сцене театра "Школа современной пьесы".

Ушел из жизни Сергей Юрский

12 фотографий
Актер Сергей Юрский на юбилейной, 30-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии &quot;Ника&quot; в Государственном академическом театре имени Моссовета. 2017 год.Сергей Юрский с супругой Натальей Теняковой на премьере фильма &quot;Ученик&quot; режиссера Кирилла Серебренникова в театре &quot;Гоголь-центр&quot; в Москве. 2016 год.Творческий вечер Сергея Юрского в Центральном доме актера в Москве. 2012 год.Актеры Людмила Дребнева и Сергей Юрский в сцене из спектакля &quot;Полеты с ангелом&quot; в театре им. М.Н. Ермоловой. 2013 год.Сценарист, кинокритик Дмитрий Быков и актер Сергей Юрский, ставший лауреатом в номинации &quot;За честь и достоинство&quot;, на церемонии вручения кинопремии &quot;Ника&quot; в театре &quot;Московская оперетта&quot;. 2011 год.Актеры Алексей Гришин и Сергей Юрский в сцене из спектакля &quot;Полонез&quot; по пьесе Игоря Вацетиса. 2010 год.
Актер Сергей Юрский на юбилейной, 30-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии &quot;Ника&quot; в Государственном академическом театре имени Моссовета. 2017 год.
Теги: Сергей Юрский

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