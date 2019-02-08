Прощание с Сергеем Юрским пройдет 11 февраля в театре Моссовета

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся на 84-м году жизни, состоится в Театре имени Моссовета 11 февраля, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в театре.

Актер умер в пятницу в Москве после продолжительной болезни.

Юрский родился в Ленинграде в 1935 году в семье Юрия Сергеевича Юрского, худрука Московского цирка на Цветном бульваре. В 1955 году, после 3-го курса юрфака, он поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского, и в 1957 году был приглашен в Большой драматический театр имени М. Горького.

Среди его ролей в БДТ были Чацкий, Тузенбах, Эзоп в "Лисе и винограде". Здесь же Юрский дебютировал как режиссер, поставив в 1974 году спектакль "Мольер" по М. Булгакову.

Широкую известность актёру принесли роли в фильмах "Республика ШКИД" (1966) и "Золотом теленке" (1968). Юрский снялся в десятках фильмов, среди которых: "Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Ищите женщину", "Маленькие трагедии". Юрский также поставил фильм "Чернов" как режиссер.

В 1978 году переехал в Москву и был принят в труппу Театра имени Моссовета. Также играл на сцене театра "Школа современной пьесы".