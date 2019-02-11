В Третьяковке усилят охрану на выставке полотен Репина из Русского музея

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Меры безопасности при транспортировке и экспонировании полотен Ильи Репина из Русского музея, которые отправятся на выставку в Третьяковскую галерею, будут усилены.

"Это касается и транспортировки полотен Репина и их экспонирования в Третьяковской галерее. Будет организовано специальное сопровождение", - сказал директор Русского музея Владимир Гусев журналистам в Петербурге в понедельник.

В понедельник в Русском музее демонтировали картину Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения".

Полотно размером 4 на 8 метров снимут и скатают на вал. "Всего оно будет, получается, скатано и раскатано четыре раза: при отъезде из Русского музея, в Третьяковке и обратно. Но реставраторы очень профессиональные. Рама демонтирована не будет. На все это мы пошли ради зрителя", - рассказала заместитель директора музея Евгения Петрова.

Картина вернется в Русский музей накануне юбилея музея, который будет праздноваться в 2020 году.

Кроме того, с начала марта по август другие знаменитые полотна из собрания Русского музея - "Садко", "Бурлаки на Волге", "17 октября 1905 года", "Какой простор!", "Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных" и другие произведения будут отправлены в Третьяковскую галерею для участия в выставке "Илья Репин".

Всего в Москву отправят 54 живописных и 24 графических произведения.

Масштабная экспозиция к юбилею Репина в Русском музее откроется в октябре 2019 года. На ней будут представлены более 200 живописных и графических работ - признанные шедевры и произведения, мало знакомые широкому зрителю, а также документальные материалы, связанные с жизнью и творчеством мастера.

Инциденты с картинами в Третьяковке

27 января из Инженерного корпуса Третьяковской галереи была украдена картина Куинджи "Ай-Петри. Крым". Похититель снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Злоумышленника задержали на следующий день. Картину вернули на выставку в Третьяковку, а 17 февраля она вернется в Русский музей, где будут проведены реставрационные работы для устранения незначительных повреждений, которые полотно получило во время похищения.

Кроме того, 25 мая 2018 года в Третьяковке был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Картина получила серьезные повреждения и была снята с экспозиции.