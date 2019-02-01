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Культура

Похищенную картину Куинджи вернули на выставку в Третьяковке

Еще до открытия в музей выстроилась очередь

Похищенную картину Куинджи вернули на выставку в Третьяковке
Фото: пресс-служба МВД РФ/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Похищенную картину Куинджи вернули на выставку в Государственную Третьяковскую галерею (ГТГ), усилив меры безопасности, на вход в галерею еще до ее открытия образовалась очередь из желающих попасть на выставку, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Утром в пятницу полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" после похищения вернули на выставку в Инженерном корпусе ГТГ, экспозиция работает в штатном режиме.

Выставка в пятницу работает с 10:00 до 21:00, но уже до открытия на входе образовалась очередь желающих приобрести билеты.

Картина помещена под специальное стекло и сигнализацию, висит на новом месте, которое лучше просматривается с камер видеонаблюдения.

Полотно пробудет в ГТГ до завершения выставки Куинджи 17 февраля.

Дерзкое похищение

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Позднее стало известно, что это 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

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По официальным данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления.

После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разостлало соответствующие рекомендации в регионы.

Ретроспектива пейзажиста Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля. На выставке представлено порядка 170 произведений художника из фондов ГТГ и Русского музея, а также из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

На сайте музея говорится, что предпродажа билетов на выставку закрыта, билеты можно приобрети в кассах Инженерного корпуса в день посещения в порядке живой очереди.

Похищение полотна Куинджи - это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

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Теги: Архип Куинджи

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