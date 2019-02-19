Умер модельер Карл Лагерфельд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Всемирно известный немецкий модельер Карл Лагерфельд скончался во вторник на 86-м году жизни, сообщает во вторник Figaro .

Оно отмечает, что в последние недели самочувствие кутюрье, известного, в частности, своей многолетней работой в модном доме Chanel, заметно ухудшилось. Накануне он был госпитализирован в одну из парижских больниц, однако врачи ему помочь не смогли.

Причина смерти модельера пока не называется.

Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге. В возрасте 14 лет он переехал в Париж, где он занялся рисованием и историей, а затем стал ассистентом модельера Пьера Бальмена.

В 1965 году модельер начал работать в итальянском доме моды Fendi, сотрудничество с которым он продолжал до настоящего времени. В 1983 году Лагерфельда пригласили на работу в Chanel.

Собственную линию - Karl Lagerfeld Impression - модельер основал в 1974 году, затем создал линии KL и KL by Karl Lagerfeld.

Лагерфельд увлекался фотографией и создавал духи. Модельер никогда не был женат, у него нет детей.

В последние годы Лагерфельд был очень привязан к соей кошке по имени Шупетт; в 2013 году он даже заявлял, что хотел бы на ней жениться.