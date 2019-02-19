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Что произошло за день: вторник, 19 февраля

Умер Карл Лагерфельд, Владимир Квачков вышел на свободу, реальные доходы россиян снижаются шестой год подряд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Реальные доходы россиян снижаются шестой год подряд, констатировал Росстат. В минувшем январе реальные располагаемые денежные доходы населения РФ упали на 1,3% по сравнению с январем 2018-го.

- "Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" на выборах в два раза. Рабочая группа предложит внести соответствующие поправки в избирательное законодательство.

- Всемирно известный немецкий модельер Карл Лагерфельд скончался во вторник на 86-м году жизни. Накануне он был госпитализирован в одну из парижских больниц, однако врачи ему помочь не смогли.

- АФК "Система" купит 18,7% интернет-ритейлера Ozon у МТС. В результате сделки доля прямого владения "Системы" в Ozon составит 19,3%.

- Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу из мордовской колонии. Суд освободил 70-летнего отставного офицера в связи с декриминализацией 282 статьи УК.

- Польша начала строить канал через Балтийскую косу. Корабли смогут заходить по нему в польский порт Эльблонг, минуя Россию.

- Минтранс потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади в "Победе". В министерстве объяснили обращение многочисленными жалобами пассажиров.

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