Выставку Куинджи в Третьяковке посетили около 400 тысяч человек

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Выставку картин Архипа Куинджи в Третьяковской галерее за четыре месяца посетили почти 400 тысяч человек.

"17 февраля завершила работу выставка "Архип Куинджи". Мы рады сообщить вам, что со дня открытия, 6 октября 2018 года, ее посетили 385 706 человек", - рассказали журналистам в пресс-службе музея в среду.

Выставка проходила в Инженерном корпусе ГТГ.

Похищение картины

27 января в Третьяковской галерее случилась вызвавшая большой резонанс кража картины Куинджи "Ай-Петри. Крым". Полотно было украдено из зала в Инженерном корпусе. Похититель снял его со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. На следующий день подозреваемый в хищении картины был задержан, а 1 февраля утром картина вернулась в экспозицию. После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разослало соответствующие рекомендации в регионы.

Кроме того, директор ГТГ Зельфира Трегулова ранее рассказала "Интерфаксу", что в настоящее время музей проводит модернизацию системы видеонаблюдения в Лаврушинском переулке на средства, осенью прошлого года выделенные из федерального бюджета. "По завершении там будет современная система видеонаблюдения", - заметила Трегулова.

Похищение полотна Куинджи - это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Выставка художника Ильи Репина откроется в Третьяковской галерее 16 марта. На ней будут показаны лучшие работы мастера, созданные с начала 1870-х по конец 1920-х годов. Экспозиция расположится на трех этажах в самых крупных выставочных залах ГТГ на Крымском валу и включит более 180 живописных и более 130 графических работ.