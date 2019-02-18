Третьяковка заключила с "Росгвардией" дополнительный контракт на миллион рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея подписала дополнительный контакт с Росгвардией на миллион рублей в связи с грядущей выставкой Ильи Репина.

"Музей заключил дополнительный контакт с Росгвардией на дополнительную охрану в связи с выставкой Репина", - рассказали "Интерфаксу" в музее в понедельник.

Такое решение было принято после инцидента с картиной Архипа Куинджи.

В музее "по соображениям безопасности" не уточнили, каким именно образом будет усилена охрана.

Ретроспективная выставка фильм Репина откроется в ГТГ 16 марта. Как отмечают в музее, она "представит современную интерпретацию творчества художника". На выставке покажут более 180 живописных полотен и более 130 графических работ.

Ретроспектива пейзажиста Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи проходила с 6 октября прошлого года по 17 февраля. 27 января из зала была украдена картина "Ай-Петри. Крым": похититель снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Затем подозреваемый в хищении картины был задержан, а 1 февраля утром картина вернулась в экспозицию.