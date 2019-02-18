Похититель картины Куинджи из Третьяковки заявил, что хотел внимания

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Денис Чуприков, обвиняемый по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, заявил в суде, что деятельно раскаивается и что "хотел привлечь внимание к себе", передает корреспондент "Интерфакса".

Отвечая в ходе заседания Мосгорсуда в понедельник на вопрос судьи о мотивах своего поступка, Чуприков пояснил: "Хотел привлечь внимание к себе таким образом". В суде рассматривается жалоба защиты на арест обвиняемого.

Он добавил, решение о краже было его "собственным". "Никто мне не помогал", - уточнил обвиняемый.

Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ). Таганский суд Москвы 29 января по ходатайству следствия арестовал его на два месяца.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена с выставки из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 32-летний уроженец Крыма Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

По официальным данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления.

Как рассказал "Интерфаксу" Иван Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой навестили Чуприкова в следственном изоляторе, тот "извиняется перед всеми гражданами РФ за свой поступок, ему очень жаль и стыдно за то, что он совершил".

Директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов ранее предположил, что похититель картины Куинджи не совсем здоров. "Или он живёт в прошлом веке или не совсем здоров. В рейтинге самых глупых преступлений 21 века у него есть основание занять почетное призовое место", - сказал Кононов 28 января журналистам.