Минкульт заявил, что Disney не просила перенести премьеру "Мстителей"

Показать фильм до 29 апреля хотели некоторые кинотеатры, однако министерство не может поменять дату релиза без инициативы со стороны прокатчика

Фото: ТАСС, Алексей Константинов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Блокбастер "Мстители: Финал" выйдет в российский прокат 29 апреля, согласно ранее выданному прокатному удостоверению, прокатчик не просил двигать дату релиза, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Минкультуры.

Ранее в СМИ появилось сообщение о письме кинотеатров "Каро", "Киномакс" и "Синема стар" с просьбой перенести премьеру фильма "Мстители: Финал" на 25 апреля.

"Минкультуры России не может самостоятельно назначать или передвигать даты выхода фильмов на широкий экран. При обращении в ведомство прокатчик заявляет определенное число того или иного месяца, когда фильм выйдет в прокат. В данном случае компания Disney не просила сдвинуть премьеру ленты", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

Там отметили, что прокатчик подавал документы на выход картины "Мстители: Финал" в широкий прокат 29 апреля и прокатное удостоверение уже выдано с указанной датой.

"Что касается письма, то оно действительно поступило в Минкультуры России, однако подчеркнем, что дату определяет прокатчик, а не кинотеатры или министерство", - заключили в ведомстве.

"Мстители: Финал" рассказывает о противостоянии оставшихся в живых членов команды Мстителей и их союзников и могущественного титана Таноса.

Главные роли в картине исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Пол Радд и другие.