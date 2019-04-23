Минкульт заявил, что Disney не просила перенести премьеру "Мстителей"
Показать фильм до 29 апреля хотели некоторые кинотеатры, однако министерство не может поменять дату релиза без инициативы со стороны прокатчика
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Блокбастер "Мстители: Финал" выйдет в российский прокат 29 апреля, согласно ранее выданному прокатному удостоверению, прокатчик не просил двигать дату релиза, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Минкультуры.
Ранее в СМИ появилось сообщение о письме кинотеатров "Каро", "Киномакс" и "Синема стар" с просьбой перенести премьеру фильма "Мстители: Финал" на 25 апреля.
"Минкультуры России не может самостоятельно назначать или передвигать даты выхода фильмов на широкий экран. При обращении в ведомство прокатчик заявляет определенное число того или иного месяца, когда фильм выйдет в прокат. В данном случае компания Disney не просила сдвинуть премьеру ленты", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве.
Там отметили, что прокатчик подавал документы на выход картины "Мстители: Финал" в широкий прокат 29 апреля и прокатное удостоверение уже выдано с указанной датой.
"Что касается письма, то оно действительно поступило в Минкультуры России, однако подчеркнем, что дату определяет прокатчик, а не кинотеатры или министерство", - заключили в ведомстве.
"Мстители: Финал" рассказывает о противостоянии оставшихся в живых членов команды Мстителей и их союзников и могущественного титана Таноса.
Главные роли в картине исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Пол Радд и другие.