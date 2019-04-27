Эрнст пообещал разобраться с подсчетом голосов в финале конкурса "Голос. Дети"

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации, сложившейся с проектом "Голос. Дети", в финале которого победила дочь певицы Алсу, что вызвало недоумение и недовольство многих зрителей. По итогам проверки может быть изменена система голосования.

"За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда", - говорится в заявлении Эрнста, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

По его словам, теперь предстоит выяснить, является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам.

Эрнст сообщил, что на сайте канала опубликован итоговый протокол, результаты которого получили 26 апреля, в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу "Голос. Дети". Согласно протоколу, победитель шоу набрал 145,451 тыс. голосов, его преследователь - 64,835 тыс. голосов. Таким образом, разрыв составил более 80 тыс. голосов.

"Количество поданных голосов - единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права", - пояснил Эрнст.

Он пообещал, что Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки.

"Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей ... И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем" - сказал гендиректор Первого.

Накануне Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу) в результате смс-голосования зрителей победила в конкурсе "Голос. Дети". За нее проголосовали 55,5% телезрителей. Финал был показан в прямом эфире телеканала 26 апреля. Позднее пресс-служба телеканала сообщила, что планирует провести проверку результатов голосования из-за "аномальных" показателей.

Победа Абрамовой на конкурсе вызвала недовольство многих зрителей, которые в комментариях в соцсетях называли итоги очередного сезона шоу несправедливыми. Некоторые предполагали, что результаты были "куплены" или "подтасованы". К концу сегодняшнего дня запись финального выступления юной певицы на официальном канале "Голос. Дети" на YouTube получила 20 тыс. отметок "не нравится" и менее 2 тыс. лайков.

Удивили результаты конкурса и некоторых непосредственных участников проекта. Один из наставников "Голоса. Дети" Валерий Меладзе заявил в своем инстаграме, что надеется на пересмотр итогов голосования.