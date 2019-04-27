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Что произошло за день: суббота, 27 апреля

Упрощенная выдача украинцам паспортов РФ, скандал на шоу "Голос. Дети" и освобождение Варвары Карауловой

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных ДНР и ЛНР, но и всем украинцам. Президент назвал "страшилками" утверждения о том, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса дорого обойдется российскому бюджету. По его словам, расходы могут достичь 100 млрд рублей, но это цифра не за год, а за несколько предстоящих лет.

- Очередной сезон музыкального шоу "Голос. Дети" на Первом канале закончился скандалом. У зрителей вызвала недоумение и недовольство победа в конкурсе дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Телеканал сообщил, что в ходе голосования были отмечены "некоторые аномальности". Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации и выяснить, является ли победа Абрамовой с огромным перевесом следствием искренней реакции зрителей на выступления или это произошло по иным причинам.

- Пытавшая сбежать в Сирию и примкнуть к запрещенному в РФ "Исламскому государству" Варвара Караулова досрочно вышла из колонии. Решение суда о ее условно-досрочном освобождении обжаловано не было и сегодня вступило в законную силу.

- Росгвардия попросила сделать закрытой информацию о своих госзакупках. В ведомстве считают, что не вся информация об этом процессе должна быть публичной.

- Минобороны пообещало наказать начальников курсантов после истории с погонами в Рязанском воздушно-десантном училище. В военном ведомстве опровергли информацию, что курсанты массово срывали погоны, заявив, что лишь несколько человек "проявляли недовольство" из-за того, что им плохо разъяснили приказ. Ранее на этой неделе сообщалось, что несколько десятков курсантов сорвали с себя погоны из-за слухов о том, что якобы планируется изменить их традиционный цвет.

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