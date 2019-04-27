Первый канал проверит итоги голосования на проекте "Голос. Дети"

Как отметили на канале, во время финала конкурса "оператором голосования были отмечены некоторые аномальности"

Архивное фото Фото: ТАСС, Александра Мудрац

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский Первый канал проведет проверку итогов голосования проекта "Голос. Дети", победительницей 6-го сезона которого стала дочь певицы Алсу.

"Мы подтверждаем проверку итогов голосования. Во время финала 6-го сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки", - говорится в сообщении пресс-службы канала.

Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу) в результате смс-голосования победила в конкурсе "Голос. Дети". За нее проголосовали 55,5% телезрителей. Финал был показан в прямом эфире телеканала в пятницу. Позднее РБК со ссылкой на источники на телеканале и в компании-производителе программы "Красный квадрат" написал, что телеканал планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей.

Абрамова вылетела из "Голос. Дети" на предыдущем этапе. Однако она смогла вернуться в проект, так как победила в зрительском голосовании, что давало право продолжить выступление.