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Первый канал проверит итоги голосования на проекте "Голос. Дети"

Как отметили на канале, во время финала конкурса "оператором голосования были отмечены некоторые аномальности"

Первый канал проверит итоги голосования на проекте "Голос. Дети"
Архивное фото
Фото: ТАСС, Александра Мудрац

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский Первый канал проведет проверку итогов голосования проекта "Голос. Дети", победительницей 6-го сезона которого стала дочь певицы Алсу.

"Мы подтверждаем проверку итогов голосования. Во время финала 6-го сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки", - говорится в сообщении пресс-службы канала.

Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу) в результате смс-голосования победила в конкурсе "Голос. Дети". За нее проголосовали 55,5% телезрителей. Финал был показан в прямом эфире телеканала в пятницу. Позднее РБК со ссылкой на источники на телеканале и в компании-производителе программы "Красный квадрат" написал, что телеканал планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей.

Абрамова вылетела из "Голос. Дети" на предыдущем этапе. Однако она смогла вернуться в проект, так как победила в зрительском голосовании, что давало право продолжить выступление.

Первый канал Голос Микелла Абрамова

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