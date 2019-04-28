Последняя часть "Мстителей" за первые выходные собрала рекордные $1,2 млрд

Фанаты "Мстителей" перед премьерой в Голливуде Reuters

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Фильм "Мстители: Финал" студии Walt Disney установил новый рекорд по кассовым сборам за первые выходные проката. Картина по всему миру заработала $1,2 млрд, сообщает Bloomberg.

В США и Канаде последняя часть "Мстителей" собрала $350 млн, побив рекорд, поставленный предыдущей частью франшизы - "Войной бесконечности" ($258 млн). На второй строчке по объему кассовых сборов оказался Китай, где создателям картины удалось заработать $330 млн. Согласно сообщению Disney, "Мстители: Финал" установили рекорды по сборам в первый уик-энд проката в 44 странах.

Bloomberg прогнозирует, что в общей сложности картина заработает порядка $2,5 млрд.

"Мстители: Финал" почти вдвое превзошли предыдущий мировой рекорд по кассовым сборам за первые выходные, который принадлежал вышедшему в прошлом году фильму "Мстители: Война бесконечности" ($640 млн).

"Мстители: Финал" рассказывает о противостоянии оставшихся в живых членов команды Мстителей и их союзников и могущественного титана Таноса. Главные роли в картине исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Пол Радд и другие.

В России картина вышла в прокат 29 апреля.