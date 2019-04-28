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Что произошло за день: воскресенье, 28 апреля

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Великобритании решили заняться усилением мер противодействия России и Китаю. В частности, как сообщают британские СМИ, речь идет о финансовой сфере и разведке.

- Спецслужбы предупредили о риске терактов на некоторых курортах, подобных атаке на Шри-Ланке. Наиболее вероятными целями для нападений называют, в том числе, Индию и Мальдивы.

- Телеканал НТВ анонсировал премьеру шоу "Магия", ведущим которого выступает избранный президент Украины Владимир Зеленский. Оно было снято еще в 2011 году, но тогда не вышло в эфир.

- Фильм "Мстители: Финал" студии Walt Disney установил новый рекорд по мировым кассовым сборам за первые выходные проката, заработав $1,2 млрд.

- Скончался еще один арестант СИЗО "Матросская тишина", госпитализированный на этой неделе после передозировки наркотиков.

- Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Китай проявляет интерес к увеличению поставок российского газа сверх ранее оговоренных объемов.

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