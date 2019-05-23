The Washington Post пересчитала всех погибших в "Игре престолов"

Всего в сериале произошло 6887 смертей, 4548 из них пришлись на последний сезон

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - За все восемь сезонов в сериале "Игра престолов" погибли 6887 персонажей, в том числе люди, животные и вихты - умершие, которых затем оживили белые ходоки. Статистику убийств опубликовала The Washington Post.

В первом сезоне журналисты насчитали 59 смертей, во втором - 130, в шестом - уже 540, а в восьмом, заключительном - 4548. Больше всего смертей пришлось на дракона Дрогона, который сжег 1426 персонажей. На втором месте Арья Старк (1278 убийств), затем следуют дракон Рейгар (273), Серсея Ланнистер (199) и Джон Сноу (112).

Наиболее смертоносным в мире сериалов оказался родовой замок Старков Винтерфелл, там погибли 3709 персонажей. В Королевской гавани случилось 1357 смертей, на земле вольных людей за Стеной - 1092.

Из второстепенных персонажей чаще всего погибали вихты (2900), затем - лошади (755), дотракийские всадники (743) и воины отряда Золотых мечей (567).

Чаще всего персонажи сериала гибли от нападения животных (1756 случаев), от магии (1244), от холодного режущего оружия (801), огня (307) и от стрел (209).

Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам серии романов Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь Льда и Огня" для американской телекомпании HBO. Он выходил с 2011 года. Весной 2019 года HBO показала восьмой, последний сезон. По данным исследовательской компании Nielson, финальную серию в ночь на 21 мая в прямом эфире посмотрели 19,3 млн зрителей в США.