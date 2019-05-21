Поиск

Финал заключительного сезона "Игры престолов" посмотрели рекордные 19,3 млн американцев

В среднем каждую серию восьмого сезона посмотрели около 44,2 млн зрителей

Финал заключительного сезона "Игры престолов" посмотрели рекордные 19,3 млн американцев
Кадр: HBO

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Последнюю серию заключительного сезона сериала "Игра престолов" в воскресенье посмотрели 19,3 млн американцев, что является рекордным показателем для телеканала HBO, следует из данных исследовательской компании Nielson.

В прямом эфире финал сериала посмотрели 13,6 млн зрителей в США, что также стало рекордом. Предпоследнюю серию "Игры престолов", вышедшую неделей ранее, посмотрели в общей сложности 18,4 млн человек на разных платформах.

Общее количество человек, вероятно, вырастет в течение недели с учетом зрителей, которые посмотрят серию позднее. В среднем каждую серию восьмого сезона посмотрели около 44,2 млн зрителей.

Аудитория "Игры престолов" увеличивалась с каждым новым сезоном. Для сравнения: среднее количество зрителей каждой серии первого сезона составляло 9,3 млн человек.

Фэнтези-сериал, снятый по циклу романов Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь льда и пламени", стал самым успешным за практически 47-летнюю историю HBO. Он выходил с 2011 года и получил множество наград благодаря масштабным съемкам и участию многих известных актеров.

Игра престолов

Новости по теме

Новости

В Китае не показали финал "Игры престолов" из-за торговой войны с США

Сергей Лазарев занял 3-е место на конкурсе "Евровидение-2019"

Сергей Лазарев занял 3-е место на конкурсе "Евровидение-2019"

Архитектор стеклянной пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет

Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения"

Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения"

Group-IB поддержала аннулирование итогов "Голоса.Дети"

Джефф Кунс снова стал самым дорогим из ныне живущих художников

Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети"

Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети"

Group-IB выявила накрутку в пользу дочери Алсу на проекте "Голос. Дети"

Group-IB выявила накрутку в пользу дочери Алсу на проекте "Голос. Дети"

Фонд кино впервые отложил распределение субсидий из-за низкого качества сценариев

Фонд кино впервые отложил распределение субсидий из-за низкого качества сценариев

Кирилл Серебренников снимет фильм по роману "Петровы в гриппе и вокруг него"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');