Весной в Москве зарегистрировали новорожденную Арью

Оформивший свидетельство о рождении сотрудник поздравил ее родителей на валирийском языке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве в апреле органы ЗАГС зарегистрировали новорожденную по имени Арья. Об этом на сайте мэра столицы сообщила начальник городского управления ЗАГС Елена Ефремова. Арья - один из главных персонажей сериала "Игра престолов".

Родители Арьи пришли ее регистрировать в центр госуслуг "Мои документы" в районе Покровское Стрешнево. "Сотрудник, оформлявший свидетельство о рождении, не растерялся и поздравил парой фраз на валирийском языке (вымышленный язык сериала). Родители Арьи были приятно удивлены", - рассказали журналистам в пресс-службе центров госуслуг.

За восемь лет, пока выходил сериал "Игра престолов", в Москве зарегистрировали 18 девочек с именем Арья.

Всего в марте и апреле в городе родились 22 553 ребенка. Наиболее распространенными женскими именами, которые давали новорожденным, стали Александра, Мария и София (Софья). Мальчиков чаще всего называли Михаилами, Александрами и Максимами.

В 2018 году среди необычных женских имен в Москве были зарегистрированы Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина, Доминика и Адель-Иллария. Среди редких мужских имен были Филл, Устин, Мартин, Пахом, Марсель, Пересвет и Добрыня. В 2017 году в Москве родились девочки по имени Семирамида, Камелия, Хлоя и Ляля и мальчики Дональд, Уолтер, Яго и Томислав.

Сериал "Игра престолов", созданный по романам Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь Льда и Огня", выходил с 2011 года. Всего было выпущено восемь сезонов. Показ завершающего, восьмого сезона завершился в мае 2019 года.