"Яндекс" купил права на показ сериала с Зеленским в России

Ранее YouTube заблокировал "Слугу народа" для российских зрителей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сериал "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским будет доступен в интернете в России подписчикам "Кинопоиска". "Яндекс" приобрел эксклюзивные права на его показ у международного дистрибьютора Eccho rights, рассказал "Ведомостям" представитель компании.

Контракт вступил в силу, первый сезон уже можно посмотреть на "Кинопоиске", отмечает издание.

22 мая сериал заблокировали для зрителей из России на официальном канале на YouTube по просьбе его создателя - "Студии 95". Ее digital-директор Сергей Пушкин ранее называл блокировку временной мерой, связанной с решением юридических вопросов. В бесплатном доступе "Слуга народа" остался на сайте украинского канала "1+1".

Студия "Квартал 95" сняла три сезона "Слуги народа", всего в нем 24 серии, главные роли исполнили артисты студии. Владимир Зеленский сыграл в нем школьного учителя Василия Голобородько, который стал президентом Украины. Весной 2019 года актер выиграл реальные президентские выборы, и 20 мая вступил в должность главы государства.

Осенью в 2015 году "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины. По данным Nielsen, в день премьеры доля его аудитории превысила 30%. Права на показ сериала уже купил онлайн-кинотеатр Netflix.

На российском телевидении сериал не показывали, но интерес к нему в России стал расти с развитием избирательной кампании Зеленского, отмечают "Ведомости". Представитель "Яндекса" подтвердил изданию рост спроса на сериал среди пользователей "Кинопоиска" и добавил, что они оценивают проект в 7,9 балла из 10.