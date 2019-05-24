Поиск

"Яндекс" купил права на показ сериала с Зеленским в России

Ранее YouTube заблокировал "Слугу народа" для российских зрителей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сериал "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским будет доступен в интернете в России подписчикам "Кинопоиска". "Яндекс" приобрел эксклюзивные права на его показ у международного дистрибьютора Eccho rights, рассказал "Ведомостям" представитель компании.

Контракт вступил в силу, первый сезон уже можно посмотреть на "Кинопоиске", отмечает издание.

22 мая сериал заблокировали для зрителей из России на официальном канале на YouTube по просьбе его создателя - "Студии 95". Ее digital-директор Сергей Пушкин ранее называл блокировку временной мерой, связанной с решением юридических вопросов. В бесплатном доступе "Слуга народа" остался на сайте украинского канала "1+1".

Студия "Квартал 95" сняла три сезона "Слуги народа", всего в нем 24 серии, главные роли исполнили артисты студии. Владимир Зеленский сыграл в нем школьного учителя Василия Голобородько, который стал президентом Украины. Весной 2019 года актер выиграл реальные президентские выборы, и 20 мая вступил в должность главы государства.

Осенью в 2015 году "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины. По данным Nielsen, в день премьеры доля его аудитории превысила 30%. Права на показ сериала уже купил онлайн-кинотеатр Netflix.

На российском телевидении сериал не показывали, но интерес к нему в России стал расти с развитием избирательной кампании Зеленского, отмечают "Ведомости". Представитель "Яндекса" подтвердил изданию рост спроса на сериал среди пользователей "Кинопоиска" и добавил, что они оценивают проект в 7,9 балла из 10.

Яндекс Кинопоиск Слуга народа Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

The Washington Post пересчитала всех погибших в "Игре престолов"

The Washington Post пересчитала всех погибших в "Игре престолов"

Организаторы "Евровидения" пересчитали его итоги, лидеры остались те же

Московский омбудсмен попросила прокуратуру запретить концерты группы "Френдзона"

В Госфильмофонде, Эрмитаже и Большом театре нашлись нарушения при использовании бюджета

Боль и слава "Рокетмена"

Боль и слава "Рокетмена"

Финал заключительного сезона "Игры престолов" посмотрели рекордные 19,3 млн американцев

Финал заключительного сезона "Игры престолов" посмотрели рекордные 19,3 млн американцев

В Китае не показали финал "Игры престолов" из-за торговой войны с США

Сергей Лазарев занял 3-е место на конкурсе "Евровидение-2019"

Сергей Лазарев занял 3-е место на конкурсе "Евровидение-2019"

Архитектор стеклянной пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет

Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения"

Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');