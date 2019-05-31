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Лидер украинской партии "Слуга народа" сообщил о 20 тысячах желающих вступить в нее

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что около 20 тысяч человек уже выразили свое желание стать членами партии.

"Заявок на то, чтобы присоединиться к партии "Слуга народа", было около 20 тыс.. Поэтому я думаю, что партия "Слуга народа" будет расти в той же геометрической прогрессии, в какой росла команда Зеленского, начиная с 1 января 2019 года", - рассказал Разумков в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112.Украина" в пятницу.

На вопрос о том, могут ли депутаты Рады текущего созыва и бывшие парламентарии стать членами партии, Разумков ответил: "Если мы говорим о бывших народных депутатах - я сейчас не готов ответить, будут ли они, как члены партии... Речь о том, будут ли они баллотироваться от партии "Слуга народа". На сегодняшний момент идет отбор мажоритарщиков".

По его словам, чтобы стать кандидатом от партии "Слуга народа", люди проходят достаточно серьезный конкурс.

"После этого это резюме со всеми материалами будет проходить и СБУ, и достаточно скрупулезно будут изучать эти материалы представители HR-агентств. Так вот, в этом плане как действующим, так и народным депутатам, которые были ранее, не рекомендую тратить свое время, заходить на сайт, оформлять вот эти вещи", - констатировал Разумков.

Украина Слуга народа Дмитрий Разумков

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