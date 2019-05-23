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Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в России

Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в России
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - С 22 мая в России стало невозможно посмотреть на YouTube украинский сериал "Слуга народа", где главную роль - украинского президента - сыграл глава Украины Владимир Зеленский. Это сделано по просьбе правообладателя.

Раньше весь сериал был доступен на YouTube в официальном канале студии "Квартал 95", снявшей этот сериал. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Но с 22 мая YouTube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно, причем в одной стране.

Сериал рассказывает о том, как президентом Украины волей случая стал школьный учитель Василий Голобородько, которого играет Зеленский, ставший 20 мая президентом Украины. "Новый, честный, принципиальный и, самое главное - умный человек", - так характеризуется его персонаж в описании сериала.

На запрос "Интерфакса" о причинах блокировки серила для России компания "Квартал 95" не ответила.

Между тем, по информации "Ведомостей" видео было заблокировано YouTube именно по просьбе компании. Блокировка временная, скоро сериал опять будет доступен для россиян, сообщил представитель "Квартала 95" изданию.

Сериал "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины осенью 2015 г., доля аудитории в день премьеры (по данным компании Nielsen) превысила 30% - говорится на сайте студии "Квартал 95". Комедийный сериал из 24 серий шел три сезона, в главных ролях снимались артисты студии "Квартал 95".

Сериал купил для показа крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix.

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