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"Чернобыль" HBO стал самым популярным сериалом в истории

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сериал "Чернобыль", сделанный по заказу американского телеканала HBO и британской телесети Sky, возглавил рейтинг самых популярных в истории ТВ-шоу по версии IMDb.

"Чернобыль" получил оценку в 9,6 балла из 10 возможных.

Премьера мини-сериала о катастрофе на Чернобыльской АЭС, созданного Крэйгом Мазином, состоялась в США и Великобритании 6 мая. Шоу получило самые лестные отзывы критиков, которые отмечают высокую степень исторической достоверности и внимание сценаристов к деталям советского быта.

Главные роли в сериале сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джаред Харрис и Джесси Бакли.

HBO Чернобыль

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