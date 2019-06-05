В Чернобыле спрогнозировали резкий рост туристического потока после сериала НВО

Туристы в Чернобыле Фото: Reuters

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль" может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом, считает директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

"В этом году мы рассчитывали выйти на 100-110 тыс. туристов из-за обычного роста спроса на чернобыльский туризм, тогда как в прошлом году было 70 тыс. туристов. Но учитывая выход сериала, можем выйти на 150 тыс. человек", - сказал Емельяненко агентству "Интерфакс".

По его словам, 90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза дешевле.

При этом эксперт отметил, что из-за сложной подготовки гидов и специфики темы Чернобыля, увеличения количества туроператоров, предлагающих экскурсии в зону отчуждения, ожидать не стоит. Кроме того, с увеличением потока туристов возникает проблема ограниченной пропускной способности контрольных пунктов Чернобыльской зоны и загруженности локаций.

"Есть понятие пропускной способности чернобыльской зоны. Она не резиновая, и нам уже приходится управлять группами, разводить по разным местам, расширять маршруты. С ростом оборота в срочном порядке готовим новых гидов, готовим новые локации совместно с администрацией чернобыльской зоны отчуждения. Планируется открытие новых контрольно-пропускных пунктов для обеспечения въезда большего количества туристов. Мы также строим новые маршруты, в том числе водный, на каяках, и в другие части чернобыльской зоны, которые сейчас закрыты", - сообщил Емельяненко.

Он также добавил, что совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации идет работа над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала.

Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, депутат Анна Романова отмечает текущее увеличение количества заявок на экскурсии в Чернобыль на 30%. "Но нужно понимать, что бум ожидается чуть позже. Только вчера вышла последняя серия, многие еще не посмотрели сериал и потенциальные желающие ждут удачного момента для посещения Украины, изучают возможности", - сообщила Романова.

Пятисерийный сериал НВО "Чернобыль" снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который тщательно изучил историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников. В главных ролях "звезды": Джаред Харрис (играет академика Валерия Легасова), Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон (единственный вымышленный персонаж - физик-ядерщик Ульяна Хомюк).

"Чернобыль" - история аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, эвакуации жителей Припяти и ликвидации последствий катастрофы, - вышел на экраны в 2019 году. Сериал продемонстрировал высокие рейтинги (9.6 в рейтинге IMDB и почетное первое место), обойдя по популярности, по мнению экспертов, последний сезон "Игры престолов".

Большая часть натурных съемок энергоблоков проходила на выведенной из эксплуатации Игналинской АЭС в Литве, которая имеет реакторы того же типа, что и Чернобыльская станция. Но блочный щит управления ИАЭС сильно отличался от щита ЧАЭС, поэтому авторам пришлось создать макет.