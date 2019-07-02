Государственный центр современного искусства объединится с ГМИИ имени Пушкина

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) передадут из управления музейно-выставочного центра РОСИЗО в введение ГМИИ имени Пушкина, сообщил глава Минкультуры Владимир Мединский на совещании в министерстве во вторник.

"Нам показалось естественным объединить ГЦСИ с первым музеем современного искусства, с ГМИИ имени Пушкина. Мы полгода назад уже обсуждали этот вопрос с Мариной Лошак (директор ГМИИ им. Пушкина - ИФ). И по результатам расчетов нашего музейного сообщества появилось большое количество обращений к министерству о том, что эта идея как оказалось просто летала в воздухе. Мы не можем его оставить. До конца текущего года мы все организационные вопросы решим", - сказал Мединский.

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) - сетевая музейно-выставочная и научно-исследовательская организация, специализирующаяся на развитии современного искусства в РФ. Создан в 1994 году. С 2016 года входит в состав Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО". Филиалы ГЦСИ находятся в 8 городах.

По мнению министра, это решение является символичным и правильным для развития культуры и регионов.

Глава Минкультуры отметил, что передача связана с тем, что РОСИЗО взяло на себя слишком много полномочий. В настоящий момент у ГЦСИ есть ряд проблем, связанных с имуществом.

"Большая часть филиалов располагается в помещениях, не соответствующих требованиям, предъявленным к осуществлению музейно-выставочной деятельности. РОСИЗО взяло на себя очень большие обязательства и переварить их не смогло", - пояснил министр.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники ГЦСИ, присоединенного к музейно-выставочному центру РОСИЗО, направили руководителю Минкультуры РФ ходатайство о передаче центра под управление ГМИИ им. А.С. Пушкина.