Реконструкция Пушкинского музея завершится в 2027 году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Реконструкция Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и преобразование его в музейный городок завершится в 2027 году, сообщил генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.

"Первые объекты планируем сдавать, начиная с конца 2025 года, а в полном объеме завершим работы в 2027 году", - сказал он.

Для завершения работ требуется скорректировать проектную документацию, пройти обязательные процедуры ее согласования, тем не менее строительно-монтажные работы на объектах уже идут, добавил он.

Реконструкция ГМИИ началась в 2012 году. Предполагается, что в музейном городке будет 16 зданий.

Бывший директор музея Марина Лошак в 2021 году отмечала, что рост цен на строительные материалы и пандемия коронавируса могут повлиять на сроки строительства Музейного квартала. В октябре 2023 года Оганесян говорил, что работы завершатся не раньше 2025 года.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" была создана путем реорганизации и слияния шести федеральных казенных учреждений, ей передан контроль за строительством соцобъектов, финансируемых из федерального бюджета. В частности, компания отвечает работы на более чем 25 объектах культуры, среди которых Третьяковская галерея и Петербургская консерватория.