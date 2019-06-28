Усадьбу Лопухиных в Москве передадут Музею имени Пушкина

С сентября там начнутся мероприятия образовательной программы для детей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Усадьбу Лопухиных в Москве, в которой раньше находился Музей Рерихов и который передали музею Востока, передадут в пользование ГМИИ имени Пушкина. Об этом в ходе пресс-тура по усадьбе заявил глава департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Здание находится в казне, в собственности РФ. Сейчас формально еще она находится в оперативном управлении музея Востока. Через Росимущество оперативное управление от музея Востока передается ГМИИ им Пушкина. Меняется пользователь. Она как была в собственности РФ, так и остается, меняется пользователь", - сказал он.

Директор Музея Востока Александр Седов рассказал, что усадьба войдет в музейный квартал. Он выразил надежду, что сотрудничество двух музеев продолжится.

По словам директора ГМИИ им Пушкина Марины Лошак, в ближайшее время нижние этажи усадьбы займут сотрудники музея и будут в ней работать ближайшие полтора-два года.

С сентября 2019 года в здании усадьбы начнутся мероприятия образовательной программы для детей Пушкинский.youth. Это будут проектные мастерские, выставки, построенные на искусствоведческих дискуссиях, конференции.

Ранее в Минкультуры рассматривали возможности совместного использования усадьбы обоими музеями.

Усадьба Лопухиных была построена в конце XVII века Фёдором Лопухиным на территории Белого города. После Октябрьской революции усадьбу передали в ведение ВЧК, а в 1960-х годах в имении открылся филиал Музея Маркса и Энгельса. В 1989 году усадьба была передана Международному центру Рерихов, в 1993 году там открылся Музей Рерихов.

В 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало ее в оперативное управление Музея Востока. В апреле 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Музея Востока и Центр Рерихов вынужден был съехать. В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ.