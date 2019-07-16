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Возлюбленную почтальона Печкина из "Простоквашино" озвучит Татьяна Васильева

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Нового персонажа мультсериала "Простоквашино" - возлюбленную почтальона Печкина Маргариту Егоровну - озвучит народная артистка РФ Татьяна Васильева; об этом во вторник рассказали пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

Героиня станет няней сестры Дяди Федора - Веры Павловны - и появится в сюжетной линии в сентябре этого года.

Актриса уже приступила к озвучке. "Моя героиня смешная, она не похожа на нянь, которые были в других мультфильмах, есть возможность проявить характер. Для актера это отдушина - озвучивать мультфильмы, и будет здорово, если моего персонажа будет больше", - сказала сама Васильева.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма.

Простоквашино

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