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"Союзмультфильм" спустя 50 лет выпустит новую серию мультфильма про Умку

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Союзмультфильм" представит новую серию мультфильма "Умка", приуроченную к 50-летию мультфильма, премьера состоится в следующем месяце, сообщили в пресс-службе киностудии.

Там отметили, что это будет финальная часть трилогии.

Создатели обещают, что мультфильм расскажет "о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также покажет пример доброго отношения к братьям нашим меньшим".

"Эта история началась 50 лет назад, в далеком 1969 году. Второй мультфильм "Умка ищет друга" вышел в 1970-м, но тогда мы увидели только, как герой улетает на поиски друга. Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу!" - отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, лова которой приводит пресс-служба.

"Союзмультфильм" - советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, создана 10 июня 1936 года. За время ее существования выпущено около 1,5 тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках.

Союзмультфильм

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