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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Суд в Нидерландах отложил рассмотрение дела по "скифскому золоту"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Дата заседания Апелляционного суда Амстердама по делу о принадлежности "скифского золота" будет назначена в июле. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в Центральном музее Тавриды (Крым), часть экспозиции которого остается в Амстердаме.

"Дата проведения судебных слушаний отложена, 7 июля будет оглашена дата нового рассмотрения дела", - сказал директор музея Андрей Мальгин.

По его словам, это может быть связано с распространением в мире нового типа коронавируса.

Ранее суд в Нидерландах продлил прием документов сторон по "скифскому золоту" до 3 марта, после этого должны были назначить дату заседания.

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - в бытность региона в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". Также в ее составе были экспонаты из музея в Киеве.

Полуостров после местного референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крыма к РФ, возник вопрос, кому после закрытия выставки возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания дела начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

16 июля Апелляционный суд запросил дополнительную информацию. Отмечалось, что окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев. В сентябре крымская сторона сообщила, что документы, запрошенные судом, переданы через адвокатов.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Нидерланды Амстердам

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