Худрука Ярославского театра имени Волкова выберут с помощью конкурса

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ объявило конкурс концепций развития Ярославского театра драмы имени Федора Волкова, заявки от участников принимаются до 9 августа, сообщили в пресс-службе министерства.

Участники конкурса должны иметь высшее профессиональное образование в сфере культуры и искусства, стаж работы главным режиссером или худруком театра не менее 3 и 5 лет соответственно, наличие собственных постановок, а также режиссерский опыт в кино и на телевидении. Отмечается, что очный этап конкурса пройдет 16 августа в Министерстве культуры.

Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что ведут переговоры с несколькими кандидатами на должность худрука Ярославского театра драмы имени Волкова и планируют назвать его имя в конце августа. До этого министр культуры Владимир Мединский говорил, что кандидатура худрука ярославского театра уже согласована и ее представят 19 августа, но фамилию он тогда не назвал.

5 июля из-за внутреннего конфликта в театре Мединский уволил директора театра Алексея Туркалова, а худруку Евгению Марчелли объявил выговор, после чего тот решил уволиться.

Туркалов стал директором театра в декабре 2018 года вместо арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина. До этого он возглавлял одновременно Владивостокский цирк и Хабаровский краевой театр драмы. 5 июля врио директора театра имени Волкова до 20 августа стала замдиректора по финансам Юлия Серова.

Российский государственный академический театр драмы имени Волкова - старейший драматический театр России, основанный в 1750 году.