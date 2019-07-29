Поиск

"Однажды в Голливуде" стал для Тарантино рекордным фильмом по сборам за первый уикенд

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) стала для режиссера рекордной по кассовым сборам за первый уикенд в прокате в Северной Америке - $40,4 млн. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В этом регионе лента вышла с ограничением "R" (детям до 17 лет запрещено его смотреть в кино без сопровождения взрослых), для фильмов такой категории это хорошие сборы, отмечает издание.

Картина получила положительные отзывы критиков.

В фильме снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино и Курт Рассел.

"Король лев" во второй уик-энд в прокате собрал $75,5 млн в США и Канаде. Его общемировые сборы составляют $962,7 млн, и аналитики не сомневаются, что отметка в $1 млрд будет взята уже в ближайшее время.

Квентин Тарантино США Канада Леонардо Ди Каприо Аль Пачино Брэд Питт

Новости по теме

Новости

В США скончалась актриса, чьим голосом говорила Минни Маус

Кинотеатр "Пионер" пожаловался в КС на цензуру из-за запрета "Смерти Сталина"

"Танцующий лес" на Куршской косе огородят забором от туристов

"Танцующий лес" на Куршской косе огородят забором от туристов

Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Тарантино представит в Москве свой фильм "Однажды... в Голливуде"

Тарантино представит в Москве свой фильм "Однажды... в Голливуде"

Что случилось этой ночью: среда, 24 июля

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Укравший картину Куинджи из Третьяковки выплатил 13 тыс. руб. за ее реставрацию

Укравший картину Куинджи из Третьяковки выплатил 13 тыс. руб. за ее реставрацию

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июля

"Мстители: Финал" стали самым кассовым фильмом в истории

"Мстители: Финал" стали самым кассовым фильмом в истории
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');