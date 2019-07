"Однажды в Голливуде" стал для Тарантино рекордным фильмом по сборам за первый уикенд

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) стала для режиссера рекордной по кассовым сборам за первый уикенд в прокате в Северной Америке - $40,4 млн. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В этом регионе лента вышла с ограничением "R" (детям до 17 лет запрещено его смотреть в кино без сопровождения взрослых), для фильмов такой категории это хорошие сборы, отмечает издание.

Картина получила положительные отзывы критиков.

В фильме снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино и Курт Рассел.

"Король лев" во второй уик-энд в прокате собрал $75,5 млн в США и Канаде. Его общемировые сборы составляют $962,7 млн, и аналитики не сомневаются, что отметка в $1 млрд будет взята уже в ближайшее время.