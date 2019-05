Канны 2019: зомби, Голливуд и Ленинград

Чего ждать от открывающегося сегодня 72-го Каннского кинофестиваля

Фото: epa/vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Каннский международный кинофестиваль откроется на набережной Круазетт в 72-й раз во вторник вечером. В основном конкурсе будут представлены новые проекты как настоящих классиков, так и относительно юных представителей кинематографа. Это работы Квентина Тарантино, Педро Альмодовара, братьев Дарденн, Ксавье Долана, Терренса Малика и других.

Открывать смотр доверили картине американского режиссера Джима Джармуша "Мертвые не умирают". Джармуш является постоянным гостем в Каннах - он уже привозил на Лазурный берег "Паттерсона", "Пределы контроля", "Сломанные цветы", "Выживут только любовники". В этот раз режиссер представит публике фантастический ужастик-комедию о том, как в маленьком городке начинается зомби-апокалипсис, а местная полиция должна противостоять полчищам своих недавних знакомых.

Воплощать историю на экране будет поистине звездный состав – Джармуш собрал в свою команду Билла Мюррея, Тильду Суинтон, Стива Бушеми, Игги Попа, Адама Драйвера и других. Учитывая, что с большинством из них режиссер уже сотрудничал ранее, зрителям стоит ожидать как минимум непредсказуемую атмосферную пародию с нетривиальными диалогами.

В основном конкурсе также представлена новая работа другого завсегдатая Канн - Педро Альмодовара. Это картина "Боль и слава" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом – оба снимались у режиссера неоднократно. Фильм расскажет о знаменитом кинорежиссере, анализирующем свои отношения с матерью и второй половинкой, а также попытках стать известным и счастливым.

Кроме того, в рамках конкурсной программы бельгийцы братья Дарденн представят картину "Молодой Ахмед", а "канадский вундеркинд" Ксавье Долан - фильм "Маттиас и Максим", в котором режиссер сам исполнил главную роль. Изабель Юппер, Грег Киннир появятся в ленте "Семейный отдых" Айры Сакс, а британский классик Кен Лоуч покажет картину "Извините, мы вас не застали".

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо вернется в Канны после 2017 года с новой картиной "Паразит" о том, как семья безработных бездельников решает нажиться за счет обеспеченной семьи. Чжун Хо любит держать зрителей в напряжении, наверняка и новая лента не станет исключением.

Буквально в последний момент в конкурсную программу был добавлен новый фильм обладателя "Золотой пальмовой ветви" Квентина Тарантино – организаторы на пресс-конференции при оглашении фильмов конкурсной программы признавались, что сомневаются, успеет ли американский режиссер завершить монтаж картины "Однажды в Голливуде" к фестивалю. Но Тарантино не подкачал и в итоге ленту с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом, Аль Пачино покажут в Каннах. В ней рассказывается о взаимоотношениях звезды сериальных вестернов и его дублера в декорациях "золотого века" Голливуда.

За главный приз фестиваля, Золотую пальмовую ветвь, также будут соревноваться работы румына Корнелиу Порумбойу ("Whistlers"), Селин Скьямма ("Портрет леди в огне"), Арно Деплешена, Терренса Малика и других.

В этом году в основном конкурсе Канн нет проектов Netflix, против которых ранее выступали на фестивале. Но смотр не стоит на месте и предлагает синефилам нововведения. Одним из них стала ликвидация категории "Фильма закрытия". Теперь закрывающая смотр картина будет называться "Последний показ". В этом году ею станет лента "Особенные" Оливье Накаша и Эрика Толедано о мужчинах, которые работают с детьми и подростками с особенностями развития.

Что касается других программ фестиваля, то в рамках "Особого взгляда" свои картины представят два российских режиссера.

Это новый фильм Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова. Проект носит название "Дылда" и рассказывает историю двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград в конце 1945 года и пытаются обрести новую мирную жизнь.

"Дылда" стала второй полнометражной работой 28-летнего Балагова – он дебютировал в большом кино, представив фильм "Теснота" в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля. Тогда лента была удостоена приза FIPRESCI (Международной федерации кинопрессы).

Вторым российским проектом стала картина Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске". Режиссер впервые участвует в Каннском фестивале. В ленте повествуется о двух семьях из Трубчевска Брянской области с населением в четырнадцать тысяч человек. В центре внимания истории - тайный роман между героями, о котором становится известно их семьям и соседям.

Кроме того, в программе "Особый взгляд" в этом году участвуют фильмы Кристофа Оноре, Альберта Серра, Энни Сильверстейн и других.

Еще один фильм из России (наряду с другими 16 проектами) будет представлен в программе Cinefondation – это короткометражка "Сложноподчиненное" Олеси Яковлевой. Работа представляет собой рассказ о загадочном учителе, который приезжает в провинциальный город, чтобы преподавать в местной школе. Однако главный герой вовсе не похож на учителя, а его взгляды оказываются слишком неординарными.

Помимо этого, в секции "Двухнедельник режиссеров", характерной особенностью которой считается то, что она является площадкой для независимых авторов, будет показана картина российского режиссера Кирилла Михановского. Фильм "Give Me Liberty" был снят в США и является историей русского иммигранта из Милуоки, который рискует своей работой, чтобы привезти деда и друзей на похороны. Ранее в январе она была с успехом показана на кинофестивале "Сандэнс". В фильме снялись Дарья Екамасова, Крис Галуст и Максим Стоянов.

Помимо того, вне конкурса покажут байопик об Элтоне Джоне "Рокетмен" с Тэроном Эджертоном, Ричардом Мэдденом и другими, новый фильм Клода Лелуша "The Best Years of a Life" с Моникой Белуччи. В свою очередь Ласиф Кападия представит ленту о Диего Марадоне, а Николас Бедос - фильм "La Belle Epoque".

Определит победителя фестиваля – обладателя "Золотой Пальмовой ветви", жюри под руководством мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту.