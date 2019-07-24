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Тарантино представит в Москве свой фильм "Однажды... в Голливуде"

Тарантино представит в Москве свой фильм "Однажды... в Голливуде"
Во время съемок фильма "Однажды... в Голливуде"
Фото: WDSSPR

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американский режиссёр Квентин Тарантино представит в Москве свой фильм "Однажды... в Голливуде", который выходит в российский прокат 8 августа.

Впресс-службе Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR), которая является прокатчиком фильма в России, уточнили, что также в столицу приедут продюсеры Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман.

Премьера картины в России пройдёт 7 августа.

"Однажды... в Голливуде" - 9-й фильм Квентина Тарантино, повествующий о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Главные роли в фильме исполнили Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Курт Рассел, Тимоти Олифант, Дакота Фаннинг, Люк Перри, Маргарет Куэлли, Аль Пачино. Мировая премьера фильма состоялась 22 июля в Лос-Анджелесе.

Квентин Тарантино - американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Мировую известность получил после картины "Криминальное чтиво" (1994), которая принесла ему "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший сценарий.

Квентин Тарантино

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